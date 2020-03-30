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Это недешево: украинцы с Бали выдвинули жесткий ультиматум в "Борисполе"

понедельник, 30 марта 2020, 12:23
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Более 100 украинцев, которых эвакуировали двумя рейсами Доха (Катар) - Киев в понедельник, 30 марта, отказываются покидать самолет и отправляться на принудительную обсервацию.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Как сообщил изданию один из украинских туристов Владимир Балич, в двух самолетах, которые стоят в аэропорту Борисполь, находятся соотвественно по 30 и 80 человек. Все они находятся в тяжелых условиях – без продуктов, возможности сходить в туалет и подышать свежым воздухом.

"Мы вылетели с Бали в Катар, затем уже в Киев. Должны были вернуться домой примерно в 23:00 29 марта, а прилетели только в 03:30 ночи. Наш самолет задерживали еще в Дохе, просили подписать документы о добровольной обсервации, но мы отказались. По прилету сотрудники Нацгвардии и аэропорта сказали, что мы должны отправиться в отель "Козацький" на две недели", – рассказал Владимир Балич.

Часть пассажиров отказались от двухнедельной обсервации и предложили свой вариант - они самостоятельно отправиться на самоизоляцию по своим домам.

"Мы находимся в самолете, просим связаться с нами кого-то из топ-чиновников, потому что местные правоохранители просто выполняют приказы и не могут принимать решения", – уточнил украинский турист.

Пассажиры возмущены не только тем, что их принуждают к двухнедельной обсервации в определенных местах, но и стоимостью вынужденного карантина. Даже в бесплатном номере в отеле "Козацкий" им придется из собственных средств оплачивать питание.

"Проживание там будет для нас бесплатное, но вот питание за свой счет. Насколько мне известно, там недешево, что многим и не нравится", - заметил Владимир Балич.

Как сообщал "Апостроф", проживание в альтернативном отеле, который предлагают пассажырам, прибывшим из Катара, обойдется в 338 евро за двухместный номер на две недели.

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