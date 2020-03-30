Украинцы с Бали, которых отправили на обсервацию, пожаловались на жуткие условия: видео

Украинцы, которые прилетели в Киев с Бали через Катар, рассказали о том, в каких условиях их поселили на обсервацию в отеле "Козацкий".

Соответствующие видео они опубликовали в сети.

В целом, как отмечается, условия не такие плохие, однако из крана в номерах течет вода с цветом ржавчины. Также постояльцы отеля жалуются на холод и маленькие номера.

"Маленький номер, на 14 дней. Не выходить, на этажах будет нацгвардия. И вот так вот 14 дней мы втроем будем в такой маленькой комнатушке", – говорит автор видео.

Также сообщается, что несмотря на то, что поселение в отеле – бесплатное, питание в нем – платное.

Осторожно, нецензурная лексика:

Как ранее сообщал "Апостроф", украинцы с Бали прибыли в Киеве двумя самолетами через Катар ночью 30 марта. Многие из них отказались отправляться на обязательную двухнедельную обсервацию, мотивировав это тем, что их не предупреждали об обязательности поселения в отели (решение Кабмина было принято уже после вылета из Катара).