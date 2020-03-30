RU  UA  EN

понедельник, 30 марта
  • НБУ:USD 27.80
  • НБУ:EUR 30.45
НБУ:USD  27.80
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

30 марта

07:05
Как приготовить дома макароны по-флотски с фаршем и зеленью: полезный рецепт на каждый день Lime
07:03
Пытались сбежать: украинцы из Катара устроили отчаянный бунт в "Борисполе" против обсервации, фото и видео
06:30
Гороскоп на 30 марта: Весам можно полагаться только на себя, а Водолеям стоит проявить характер
06:20
В Украину вернутся морозы: синоптики уточнили прогноз на последние дни марта
05:55
В Украине показали обратную сторону карантина: опубликовано страшное видео
04:15
Ждать ли в апреле мощных магнитных бурь: ученые сделали важное заявление
02:05
Пока все на карантине: "борьбу" украинцев с коронавирусом высмеяли забавной фотожабой
01:11
Размах крыльев достигал 4 метров: ученые сделали удивительное открытие в Сахаре
00:10
"Прогулялся" посреди дороги: под Киевом произошло кровавое ДТП, фото

29 марта

23:59
Ваши близкие начнут умирать штабелями: в Украине жестко обратились к нарушителям карантина
23:38
Голос країни-10: кто из команды Дана Балана прошел в прямые эфиры Lime
23:32
Маску надень: "слуги народа" поссорились на заседании фракции, видео скандала
Все новости

Пытались сбежать: украинцы из Катара устроили отчаянный бунт в "Борисполе" против обсервации, фото и видео

понедельник, 30 марта 2020, 07:03
переглянути новину українською

Украинские граждане, которые двумя самолетами прибыли из Катара в аэропорт "Борисполь" в 02:40 в понедельник, 30 марта, отказались отправляться на двухнедельную обсервацию. Пребывание в улучшенных условиях им предлагали оплатить.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Как стало известно, при посадке украинских граждан обязали подписать соглашение на добровольную обсервацию, обязательную для всех, кто возвращается из-за границы.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

После прибытия в Украину пассажиры взбунтовались. Они заявили, что до последнего момента не знали об этом условии и были согласны сдать тесты на коронавирус и отправиться на самоизоляцию. Попытка прорваться к выходу из самолетов, была пресечена полицией и нацгвардейцами, пассажиров пропускали только к автобусам ГСЧС, которые должны доставить их на обсервацию.

Большинство украинцев остались на борту. Из 150 пассажиров одного из самолетов только единицы согласились отправиться на обсервацию. Ее местом был назначен отель "Козацький" в центре Киева. Кроме того, туристам дали возможность выбора - поселится в другом отеле, но при этом оплатить 338 евро за двухместный номер за две недели.

По состоянию на 05:20 туда в отель выехал только один автобус. Остальные пассажиры остаются в самолетах, некоторые - без питьевой воды и с маленькими детьми. Многие жалуются на ухудшение самочувствия.

Как ранее сообщал "Апостроф", пассажиры самолета, который эвакуировал украинцев из Вьетнама, попытались уйти из-под обсервации и сбежать от полиции.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Коронавирус подхватили свыше 700 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

Коронавирус убил более 33 тысяч людей: что происходит в Украине и мире (хроника 29 марта)

"Адский" рекорд Италии и паника в США: коронавирус начал убивать детей, фото и видео

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: