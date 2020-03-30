Пытались сбежать: украинцы из Катара устроили отчаянный бунт в "Борисполе" против обсервации, фото и видео

Украинские граждане, которые двумя самолетами прибыли из Катара в аэропорт "Борисполь" в 02:40 в понедельник, 30 марта, отказались отправляться на двухнедельную обсервацию. Пребывание в улучшенных условиях им предлагали оплатить.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Как стало известно, при посадке украинских граждан обязали подписать соглашение на добровольную обсервацию, обязательную для всех, кто возвращается из-за границы.

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После прибытия в Украину пассажиры взбунтовались. Они заявили, что до последнего момента не знали об этом условии и были согласны сдать тесты на коронавирус и отправиться на самоизоляцию. Попытка прорваться к выходу из самолетов, была пресечена полицией и нацгвардейцами, пассажиров пропускали только к автобусам ГСЧС, которые должны доставить их на обсервацию.

Большинство украинцев остались на борту. Из 150 пассажиров одного из самолетов только единицы согласились отправиться на обсервацию. Ее местом был назначен отель "Козацький" в центре Киева. Кроме того, туристам дали возможность выбора - поселится в другом отеле, но при этом оплатить 338 евро за двухместный номер за две недели.

По состоянию на 05:20 туда в отель выехал только один автобус. Остальные пассажиры остаются в самолетах, некоторые - без питьевой воды и с маленькими детьми. Многие жалуются на ухудшение самочувствия.

Как ранее сообщал "Апостроф", пассажиры самолета, который эвакуировал украинцев из Вьетнама, попытались уйти из-под обсервации и сбежать от полиции.