Когда будет пик коронавируса в Украине: инфекционист назвал вероятную дату

Эпидемия коронавируса Covid-19 выйдет на свой пик в Украине, скорее всего, ближе к концу апреля.

Об этом заявил врач-инфекционист Владимир Курпита, передает Obozrevatel.

По словам бывшего директора Центра здоровья, такие выводы можно сделать основываясь на данных по динамике распространения вируса в Италии, Испании и Китае.

"Если в Китае первые случаи заболевания появились в начале декабря, а официально о них заявили в конце декабря, то пик заболевания у них пришелся на 8 февраля. То есть через два месяца. Примерно так же было в Италии и Испании. Если учесть, что в Украину инфекцию ввезли в начале марта, пик можем ожидать где-то в 20-х числа апреля. После этого он пойдет на убыль и окончательно снизится до более-менее стабильных цифр в конце мая. Этому будет способствовать хорошая погода, огороды и меньше общения между людьми", – считает Курпита.

Как ранее сообщал "Апостроф", известный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, как не подхватить коронавирус и провести время на карантине.