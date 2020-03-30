RU  UA  EN

понедельник, 30 марта
  • НБУ:USD 27.80
  • НБУ:EUR 30.55
НБУ:USD  27.80
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

30 марта

08:15
В Украине рекордно взлетел курс доллара: что происходит с валютой 30 марта
07:33
"Золотой" доллар и безработица: Кабмин озвучил неутешительный прогноз для украинцев

29 марта

18:05
Сойдутся ли цифры: Кабмин собрался внести в бюджет серьезные изменения, опубликован документ
11:59
Гривну продолжает "трясти": озвучен прогноз по курсу доллара на неделю
07:48
Украинских пенсионеров ждут "сюрпризы" с выплатами: что нужно знать

27 марта

21:06
В МВФ объявили о начале глобального падения экономики: что это значит и когда ждать восстановления
14:46
МВФ сделал громкое заявление о переговорах с Украиной
14:20
Сохранение кредитных лимитов и кэшбек на продукты: в Альфа-Банке Украина рассказали о работе в период карантина

26 марта

14:44
Даст амнистию по делам на финрынке: нардеп Холодов выступил против расширения полномочий НБУ
11:59
Что делать с кредитом и ипотекой во время карантина и можно ли не платить: детальное разъяснение
11:54
Дыра в 202 миллиарда: в Украине готовят резкое урезание бюджета
09:50
В Украине резко взлетел курс доллара: сколько стоит валюта
Все новости

Когда будет пик коронавируса в Украине: инфекционист назвал вероятную дату

понедельник, 30 марта 2020, 09:31
переглянути новину українською
Фото: Flickr

Эпидемия коронавируса Covid-19 выйдет на свой пик в Украине, скорее всего, ближе к концу апреля.

Об этом заявил врач-инфекционист Владимир Курпита, передает Obozrevatel.

По словам бывшего директора Центра здоровья, такие выводы можно сделать основываясь на данных по динамике распространения вируса в Италии, Испании и Китае.

"Если в Китае первые случаи заболевания появились в начале декабря, а официально о них заявили в конце декабря, то пик заболевания у них пришелся на 8 февраля. То есть через два месяца. Примерно так же было в Италии и Испании. Если учесть, что в Украину инфекцию ввезли в начале марта, пик можем ожидать где-то в 20-х числа апреля. После этого он пойдет на убыль и окончательно снизится до более-менее стабильных цифр в конце мая. Этому будет способствовать хорошая погода, огороды и меньше общения между людьми", – считает Курпита.

Как ранее сообщал "Апостроф", известный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, как не подхватить коронавирус и провести время на карантине.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Коронавирус подхватили свыше 700 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Остановить преступность в карантин: поможет ли комендант­ский час

Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

Коронавирус убил более 33 тысяч людей: что происходит в Украине и мире (хроника 29 марта)

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: