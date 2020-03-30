Коронавирус подхватили свыше 700 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Коронавирус SARS-CoV-2 из Китая продолжает убивать людей в разных странах - лидерами по смертности стали Италия и Испания, но пандемия не останавливается. Во Всемирной организации здравоохранения предполагают, что распространение коронавируса будет наблюдаться и летом.

По прогнозам Еврокомиссии, вакцина от COVID-19 появится на рынке осенью 2020 года, ее должна создать немецкая биотехнологическая компания CureVac, но разработками занимаются и в других странах.

В Украине число зараженных коронавирусом продолжает расти и почти достигло 500 человек. Президент Владимир Зеленский заявил, что более 50% одновременно больных короновирусом медицинская система страны не выдержит, и призвал граждан страны строго соблюдать режим карантина. "Апостроф" следит за всем, что происходит в Украине и мире.

09:03 Количество зараженных COVID-19 в Тернопольской области достигла 60.

08:58 "Коронавирусная" больница - сейчас стройка номер один в России. Строительство начали две недели назад, 13 марта, эти фото сделаны вчера вечером. Уже на следующей неделе должны сдавать корпуса под установку оборудования.

08:53 Вот так сейчас в Индии работают рынки.

08:40 Штат Нью-Йорк сообщил о почти 60 000 случаев коронавируса и 965 смертей, что на 237 больше, чем за минувшие сутки. А это значит, что там сейчас один человек умирает каждые шесть минут.

08:35 79-летнего Пласидо Доминго госпитализировали в Мексике из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

08:27 В Нью-Йорке будут штрафовать нарушителей социальной дистанции. По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, размер штрафа будет составлять от $250 до $500. При этом он подчеркнул, что штрафы будут выписываться лишь в крайнем случае.

08:18 Медики Испании зафиксировали в течение последних суток 838 новых смертельных случаев вследствие заболевания COVID-19. Всего жертвами COVID-19 в этой стране стали уже 6528 человек. По этому показателю Испания сейчас на втором месте в мире после Италии.

08:15 В центральном парке Нью-Йорка поставят мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Строительство госпиталя займет 48 часов и завершится до утра вторника.

Госпиталь будет состоять из 14 палаток, которые смогут вместить 68 пациентов. Он будет также оснащен 10 аппаратами искусственной вентиляции легких для тяжелых больных.

08:08 Советник премьер-министра Израиля по делам ультраортодоксальной общины Ривка Палух заболела коронавирусом.

07:56 Группа вирусологов из США, Великобритании и Австралии пришла к выводу, что коронавируса нового типа SARS-COV-2 мог появиться задолго до того, как был выявлен в Ухане.

07:44 В Великобритании от коронавируса умерла 108-летняя женщина, которая пережила пандемию "испанки".

07:40 На фоне вспышки коронавируса на 21:00 воскресенья, 29 марта, из-за границы эвакуировали 144 698 украинцев, заявили в МИД.

07:36 Президент США Дональд Трамп объявил о продлении действия рекомендаций о социальном дистанцировании до 30 апреля.

"Модели показывают, что пик смертности будет достигнут в течение двух недель. Мы хотим, чтобы этот ужас закончился как можно быстрее", - отметил он.

07:24 В интернете обнародовали впечатляющие кадры безлюдного Киева на карантине из-за пандемии коронавируса COVID-19, который продолжает уносить жизни во всем мире.

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07:12 Заразившаяся новым коронавирусом COVID-19 жительница Новой Зеландии рассказала, что в первые дни болезни у нее был столь невыносимый кашель, что он вызывал рвотный рефлекс.

Женен описывает свои симптомы так: боль в горле (первый симптом, который проявился), давление в районе груди, усталость и очень сильный кашель. При этом у нее вообще не повышалась температура тела.

06:58 Без превентивных мер от коронавируса COVID-19 в этом году могло бы умереть 40 миллионов человек, говорится в исследовании Имперского колледжа в Лондоне. Наиболее уязвимыми являются страны с низким и средним уровнем жизни.

06:54 В аэропорт "Борисполь" 30 марта прилетели два самолета с гражданами Украины из Дохи (Катар), которых обязали отправиться на обсервацию, но на это согласились не все. Люди начали прорываться к выходу из самолетов, однако их остановили.

В одном из самолетом находились 150 человек. Из них только 2% согласились на обсервацию в отеле "Козацький" в центре Киева. По состоянию на 05:20 туда выехал только один автобус. Все остальные туристы остались в самолетах.

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06:40 В Бельгии выявлен первый в мире домашний кот, зараженный COVID-19. Ветврачи считают, что вирусное инфицирование произошло от хозяйки к животному, у женщины болезнь протекает в легкой форме.

Животное тоже переносит коронавирус нормально, за исключением проблем с дыханием и легким кишечным расстройством.

06:23 Важно! Если у вас признаки COVID-19, а медики отказываются делать тест, звоните на горячую линию.

06:15 В связи с эпидемией коронавируса и карантином Кабмин обновил макроэкономический прогноз для Украины:

Доллар - 29,5 грн.

Средняя зарплата - 11 000 грн.

Уровень безработицы - 9,4%.

ВВП - 4 трлн грн.

Инфляция - до 8,7%.

06:00 По состоянию на это время общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 33 968 человек.

Больше всего смертей зафиксировано в Италии – 10 779 человек и в Испании – 6 803. В Китае – 3 182 человека за все время эпидемии.

Всего в мире 721 817 инфицированных, выздоровели 151 204 человека.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (142 328), Италия (97 689), Испания (80 110), Германия (62 095), Франция (40 723) и Иран (38 309).