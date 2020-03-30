Много полиции и полный треш: новые детали "битвы" украинцев против обсервации в "Борисполе", видео

Украинских граждан, которые в понедельник, 30 марта, двумя самолетами прибыли из Катара, все таки отправили на двухнедельную обсервацию, от которой они попытались отказаться, устроив бунт в аэропорту "Борисполь".

Видео погрузки в автобусы, которыми пассажиров рейса из Дохи отвозили в платные отели, опубликовала одна из пассажирок.





Напомним, что многие эвакуированные отказывались ехать на бесплатную обсервацию в предложенный им отель "Козацкий" и длительное время продолжали находиться в самолете. Согласившиеся на это предложение позже пожаловались на холод в номерах (температура воздуха +12), что причиняло неудобство семьям с маленькими детьми.

Остальные пассажиры покинули самолет только после требования командира борта, который сообщил, что салон подлежит карантинной обработке. В ожидании автобусов, которые отвезли их в платные отели (14 суток проживания в двухместном номере — 338 евро), пассажиры из Дохи простояли на улице в шортах при +5. При этом их охраняли полицейские.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети опубликовано видео из аэропорта "Борисполь", где пассажиры самолета, который привез украинцев из Вьетнама, попытались уйти из-под обсервации и сбежать от полиции.