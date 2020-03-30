Толкали медиков и бросались бежать: появилось "дикое" видео с украинцами из "Борисполя"

В сети опубликовано видео из аэропорта "Борисполь", где пассажиры самолета, который привез украинцев из Вьетнама, попытались уйти из-под обсервации и сбежать от полиции.

Видео опубликовал один из пассажиров, который участвовал в беспорядках.

На записи видно, как он вместе с другими пассажирами прорывается к двери, отталкивая при этом медиков в защитных костюмах. Украинские граждане, прибывшие из-за границы попытались избегнуть принудительной обсервации и сбежать из аэропорта.





Во время прорыва пассажир, который вел съемку, грубо, с использованием нецензурной лексики, выразился об Украине, которая, по его мнению, встретила его не слишком гостеприимно. Позже он извинился за свои слова на своей Instagram-странице.

Как ранее сообщал "Апостроф", украинские граждане, которые двумя самолетами прибыли из Катара в аэропорт "Борисполь" в понедельник, 30 марта, отказались отправляться на двухнедельную обсервацию.