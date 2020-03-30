На Донбассе ликвидировали наемника из России с позывным "Татарин": фото

На Донбассе ликвидировали боевика ДНР-ЛНР с позывным "Татарин", который приехал в ОРДЛО из России.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штирлиц.

"29.03.20 Калимуллин "Татарин" Айрат из Башкирии сходил на концерт Кобзона", - написал он.

В базе "Миротворца" указано, что боевик приехал из России и на Донбассе воюет против ВСУ.

Офицер ВСУ в качестве доказательства смерти боевика публикует пост его знакомой , которая скорбит по нему.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе ликвидировали боевика так называемой ДНР Станислава Левашова по кличке "Егерь" - командира взвода НВФ.

Также, в районе Горловки Донецкой области был ликвидирован очередной боевик незаконной группировки ДНР 30-летний Павел Яблонский, который воевал против Украины под прозвищем "Викинг".