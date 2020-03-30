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Отпустили, даже не сделав тесты: ситуация с украинцами в "Борисполе" получила неожиданное продолжение

понедельник, 30 марта 2020, 15:56
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Украинцев, которые вернулись из зарубежных поездок на авиарейсах, встретили в аэропорту, привезли в гостиницу, а затем отпустили, обязав подписать протоколы о штрафах за нарушение мер карантина.

Об этом рассказал украинский турист Сергей Пономаренко, который вернулся домой, в Facebook.

Он отметил, что суммы штрафов за нарушение режима обсервации в течение двух недель для таких лиц составляют от 17 до 34 тыс гривен. Также он уточнил, что планирует подавать в суд из-за такого обращения.

"Нас привезли в гостиницу (платную) без отопления. Подержали на улице около 2 часов в легкой одежде и..... отпустили без тестов и чего-либо под протоколы о нарушении Обсервации от 17до 34 тыс грн штраф. Едем домой карантинить с полным пониманием ответственности. Дальше суд и не один", - заявил он.

Также Сергей Пономаренко рассказал о туристе, которого забрал на другой самолет патруль полиции, по его мнению, такое обращение может говорить об его "особом" статусе.

"Один человек оказался ровнее всех других. Спокойно вышел из самолета по прилету, почтенно усажен в авто полиции и отвезен к самолету поменьше", - добавил украинец.

Как сообщал "Апостроф", ранее около 100 украинцев, которых эвакуировали двумя рейсами в Киев из Катара 30 марта, отказались покидать самолет и уйти на принудительную обсервацию.

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