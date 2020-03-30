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Пока все на карантине: "борьбу" украинцев с коронавирусом высмеяли забавной фотожабой

понедельник, 30 марта 2020, 02:05
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В сети появилась забавная фотожаба на запрет в Украине устраивать пикники во время карантина.

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Фото появилось на странице "Типичный Киев".

На нем изображены вирусологи Китая, США, Франции и Германии, которые борются с коронавирусом, а рядом с ними украинский дачник, который хочет шашлыков.

"Любителей шашлыков и пикников будут штрафовать. В КГГА рассказали, что полиция будет инспектировать зеленые зоны, а за нарушение правил карантина будут составлять админпротоколы по ст. 44-3. А это штраф до 34 000 грн", - подписали фото.

"У них на это нет юридических прав, на основе нарушения какого закона будут штрафовать? У нас чс, а не чп. Президент сам заявил, что воля людей ограничена не будет. Что за чушь про штрафы?!", "Имхо, если сабантуй у людей, проживающих в одной квартире, в лес они выехали на Ашане, рядом никого нет и у них мангал, а не костёр - какая разница? Или птичек в лесу позаражают", "Уже давно пора штрафовать, иначе мы ещё долго будем сидеть на карантине и падать в кризис", "На Трухановом вчера просто толпы велосипедистов, бегунов и т.п. Все без масок. Казалось, что не карантин, а День независимости был", - пишут в комментариях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в то время как власти хотят запретить въезд в Киев из-за угрозы распространения коронавируса, люди сами не опасаются за свое здоровье: в отделении полиции заметили огромную очередь во время карантина.

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