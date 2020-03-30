Размах крыльев достигал 4 метров: ученые сделали удивительное открытие в Сахаре

Ученые обнаружили три новых вида летающих рептилий - птерозавров, которые жили в Сахаре 100 млн лет назад.

Об этом сообщает The Guardian.

Сообщество птерозавров, населявших доисторическое Марокко, обнаружил палеонтолог из Университета Портсмута профессор Дэвид Мартилл вместе с командой исследователей из Марокко и США.

По словам представителя университета, новые находки показывают, что африканские птерозавры были очень похожи на те образцы, которые были найдены на других континентах. Дэвид Мартилл назвал нынешний год "золотым", так как только в 2020 ученые обнаружили сразу три новых вида птерозавров.

Летающих рептилий идентифицировали по кускам челюстей и зубов, найденных в слоях среднего мелового Kem Kem в Марокко. Основной пищей птерозавров была рыба. Размах их крыльев достигал от трех до четырех метров.

Исследователи пришли к выводу, что птерозавры ловили свою добычу, находясь в полете. Они использовали для этого набор крупных шиповидных зубов, которые образовывали высокоэффективный захват челюстей.

Крупные птерозавры могли добывать пищу на огромных расстояниях, подобно современным птицам, таким как кондоры и альбатросы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что исследователи из США и Австралии обнаружили окаменелости эволюционного предшественника современных животных и людей - доисторического "червя".