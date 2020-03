Ученые нашли доисторического "червя" - самого раннего из известных предков человека: фото существа

Исследователи из США и Австралии обнаружили окаменелости эволюционного предшественника современных животных и людей.

Об этом сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые назвали свою червеобразную находку, меньшую, чем рисовое зерно, Ikaria wariootia. Существо, которое достигало 6,5 мм в длину, обитало на морском дне 555 миллионов лет назад и питалось органическими останками.

Окаменелости найденные в австралийской глубинке, по мнению палеонтологов, представляют собой одно из самых важных звений эволюционной цепи.

Похоже, что это самый ранний из известных членов обширной группы животных, называемых билатериями: организмов с двумя симметричными сторонами, ртом, задним проходом и кишкой, сказал палеонтолог Скотт Эванс из Смитсоновского института (США).

Появление такого древнейшего существа стало поворотным моментом в эволюционной истории Земли. Червеобразные Ikaria wariootia проложили впоследствии путь для более продвинутых билатерий. Таких как рыбы, амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие, морские звезды, моллюски, насекомые и многие другие.

С помощью сложных технологий сканирования исследователи изучили окаменелости 118 особей Ikaria wariootia, обнаруженных в штате Южная Австралия.

По словам профессора геологии Калифорнийского университета Мэри Дрозер, происхождение и ранняя эволюция билатерий – очень важный вопрос для эволюционных биологов и палеобиологов.

Эволюционный предшественник Ikaria wariootia обитал по соседству с другим научно значимым примитивным животным – Dickinsonia. Оно было крупнее по размеру и обладало кувшинкообразной формой. Однако Dickinsonia не было билатерией: оно считается эволюционным тупиком.

Исследование нор Ikaria wariootia, проведенное Джимом Гелингом из Музея Южной Австралии, показало, что предок всех животных использовал мускулы, дабы выкопать пищу в виде органических останков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Международная команда палеонтологов из Университета Флиндерса (Австралия) и Университета Квебека и Римуски (Канада) обнаружила подобие пальцев на плавниках древней рыбы. Это открытие позволило ученым смоделировать превращение плавника в руку.