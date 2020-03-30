Родственники несут продукты: эксклюзивные фото и видео из обсервации украинцев в центре Киева

Стало известно, что происходит в отеле "Козацкий", где в обсервации находятся украинцы, которых 30 марта эвакуировали с Бали.

Соответствующие фото и видео опубликовал в Facebook собственный корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

"В гостинице "Козацкий" размещены люди, прилетевшие с Бали. Им приносят одежду, памперсы и еду. В одного человека подтвердили ОРВИ, сделали тесты на коронавирус", - написал Гончаров.

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На видео видно, что на месте находится много полицейских, бойцов Нацгвардии, на месте дежурит скорая помощь.

На втором видео видно, что родственники передают украинцам в обсервации еду. Поскольку их не пускают в отель, то просят полицейских ее доставить.

Как сообщал "Апостроф", украинцы, которые прилетели в Киев с Бали через Катар, рассказали о том, в каких условиях их поселили на обсервацию в гостинице "Козацкая".

Напомним, что проживание в альтернативном отеле, который предлагают пассажирам, которые прибыли из Катара, обойдется в 338 евро за двухместный номер в две недели.