Сколько живет коронавирус-"убийца" на маске: озвучен пугающий ответ

Инфекция коронавируса может оставаться на внешней стороне многоразовых медицинских масок на протяжении семи дней. В связи с этим врачи просят людей очень тщательно дезинфицировать такие средства защиты.

Коронавирус подхватили свыше 700 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Исследование провели ученые из Университета Гонконга. В их научной работе также была озвучена температура, при которой COVID-19 особенно активен.

По словам специалистов, коронавирус может оставаться высокостабильным в течение долгого времени при температуре около четырех градусов. Если не проводить дезинфекцию, то его активность начнет снижаться только через 14 дней.

Ученые утверждают, что COVID-19 не переносит высокие температуры. По их данным, при 70 градусах вирус дезактивируется в течение пяти минут.

Если же на медицинской маске коронавирус может прожить неделю, то на бумаге он исчезает уже спустя три часа. На одежде и обработанном дереве COVID-19 может сохранять активность до двух дней, а на пластике – до семи дней.

Напомним, что по состоянию на понедельник, 30 марта, в Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19.