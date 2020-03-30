В Украине возросло число больных коронавирусом: свежие данные на 30 марта

По состоянию на понедельник, 30 марта, в Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 11 - летальных, 6 пациентов выздоровели.

Как сообщили в Центре общественного здоровья, за прошедшие сутки было зафиксировано 62 новых случая коронавирусной болезни. На данное время статистика по областям выглядит так:

Винницкая область - 23 случая;

Волинская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 8 случаев;

Донецькая область - 6 случаев;

Житомирськая область - 5 случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 11 случаев;

Ивано-Франковская область - 41 случай;

Кировоградская область - 4 случая;

г. Киев - 102 случая;

Киевская область - 49 случаев;

Львовская область - 6 случаев;

Луганская область - 2 случая;

Одесская область - 8 случаев;

Полтавская область - 1 случай;

Ровенськая область - 11 случаев;

Сумская область - 9 случаев;

Тернопольськая область - 60 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 1 случай;

Хмельницкая область - 2 случая;

Черновицкая область - 75 случаев;

Черкасская область - 50 случаев;

Черниговская область - 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 30 марта 2020 в Центр поступило 298 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2264 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал "Апостроф", эпидемия коронавируса Covid-19 выйдет на свой пик в Украине, скорее всего, ближе к концу апреля.