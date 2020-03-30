В Украине возросло число больных коронавирусом: свежие данные на 30 марта

По состоянию на понедельник, 30 марта, в Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 11 - летальных, 6 пациентов выздоровели.
Как сообщили в Центре общественного здоровья, за прошедшие сутки было зафиксировано 62 новых случая коронавирусной болезни. На данное время статистика по областям выглядит так:
Винницкая область - 23 случая;
Волинская область - 2 случая;
Днепропетровская область - 8 случаев;
Донецькая область - 6 случаев;
Житомирськая область - 5 случаев;
Закарпатская область - 1 случай;
Запорожская область - 11 случаев;
Ивано-Франковская область - 41 случай;
Кировоградская область - 4 случая;
г. Киев - 102 случая;
Киевская область - 49 случаев;
Львовская область - 6 случаев;
Луганская область - 2 случая;
Одесская область - 8 случаев;
Полтавская область - 1 случай;
Ровенськая область - 11 случаев;
Сумская область - 9 случаев;
Тернопольськая область - 60 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 1 случай;
Хмельницкая область - 2 случая;
Черновицкая область - 75 случаев;
Черкасская область - 50 случаев;
Черниговская область - 2 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 30 марта 2020 в Центр поступило 298 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2264 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал "Апостроф", эпидемия коронавируса Covid-19 выйдет на свой пик в Украине, скорее всего, ближе к концу апреля.