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Как получить субсидию на время карантина: появилось важное разъяснение

понедельник, 30 марта 2020, 13:54
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Фото: Facebook

Гражданам Украины, которые из-за карантина стали безработными, постановлением Кабинета министров решили упростить процедуру предоставления субсидий.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, в правительстве делают все возможное, чтобы убрать бюрократические препоны и помочь людям получить помощь.

Чтобы получить субсидию, гражданам, потерявшим роботу, необходимо стать на учет в Центр занятости как безработным.

Кроме того, в Кабмине планируют компенсировать получателям субсидий оплату жилищно-коммунальных услуг в среднем на 300 грн в период карантина.

Напомним, что все, кто имеют право на субсидию, могут оформить ее онлайн. Для этого необходимо перейти на сайт Минсоцполитики, зарегистрироваться с помощью электронной подписи или BankID, заполнить заявление о назначении субсидии и декларацию о доходах и расходах.

После этого на указанную электронную почту должно прийти уведомление о регистрации обращения. Если этого не произошло в течение суток, в Кабмине рекомендуют заполнить заявление повторно. Решение о предоставлении помощи должен поступить в течение нескольких недель после регистрации обращения.

Субсидии назначаются до конца отопительного сезона. Чтобы продолжить получать субсидию в следующем периоде, гражданам не нужно обращаться в органы социальной защиты, ведь в этом году они назначают ее самостоятельно.

Как сообщал "Апостроф", в Украине работников бюджетной сферы заставляют оформлять отпуска за свой счет на период карантина или вовсе увольняют, поскольку правительство пока никак не защитило права работающих лиц в особый период.

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