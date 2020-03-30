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В Украине резко похолодает: синоптик рассказала, где ждать дождей и снега

понедельник, 30 марта 2020, 15:00
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Фото: Facebook

Во вторник, 31 марта, в Украину придет похолодание, будет падать снег и ожидается мороз до -5 градусов.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Во вторник в большинстве областей Украины ожидается, хоть и небольшой, но все же мороз, 0, -5 градусов. А днем до +1 +6 градусов.

Мокрый снег, или дождь вероятны на Западе, Севере и в Винницкой области. В зависимости от колебаний температуры воздуха. Правда, осадки будут незначительными и периодическими. Где-то просто ограничится облачностью.

Ветер северный - умеренный и порывистый.

В Киеве 31-го марта ожидается холодная погода: ночью 1-3 мороза, днем 2-5 тепла, облачно, утром возможен небольшой мокрый снег, в течение дня вторника существенные осадки маловероятны.

1 апреля в Украине будет преобладать холодная воздушная масса.

Однако на смену атмосферному фронту придет антициклон, поэтому в среду появится больше солнца и дневные градуса смогут немного выше подняться.

Ощутимее потепление придет в Украину ближе к концу недели.

Как ранее сообщал "Апостроф", синоптики прогнозируют, что с понедельника, 30 марта, в Украине резко похолодает.

Напомним, что синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на апрель и рассказал, когда в Украину придет настоящая теплая весна.

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