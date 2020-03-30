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Забрали паспорт: стало известно об интересном инциденте с женщиной и ребенком, эвакуированными с Бали

понедельник, 30 марта 2020, 19:57
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Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Эвакуированной спецрейсом из Бали и Катара украинке с маленьким ребенком позволили уехать на такси из отеля "Козацкий".

Соответствующие фото и видео опубликовал в Facebook собственный корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

"Женщине с ребёнком позволили уехать из отеля на такси, предварительно забрали у неё паспорт. Пришлось дать ей свою куртку, так как на улице была температура +3", - написал он.

Автор, также, снял видео на котором видно, что женщину изначально не выпускали, но позже все же разрешили покинуть территорию.

Взамен она что-то дала полицейским, на видео четко не видно, предполагается, что паспорт.

Отметим, что к отелю "Козацкий" до сих пор приносят еду и товары первой необходимости для эвакуированных граждан.

Ранее "Апостроф" сообщал, что происходит в отеле "Козацкий", где в обсервации находятся украинцы, которых 30 марта эвакуировали с Бали и Катара.

Также, некоторые граждане Украины, помещенные на обсервацию в отель "Козацкий", объявили голодовку.

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