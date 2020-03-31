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Как передается коронавирус: главную опасность раскрыли на видео

вторник, 31 марта 2020, 03:10
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В сети было опубликовано израильское познавательное видео о том, как инфекции, в частности, смертельно опасный коронавирус, передается в быту.

Видеозапись была опубликована в Telegram Los Solomas.

"В видео наглядно показали, как передается инфекция. Посмотрите и будьте осмотрительными!", - подписан видеоролик.

Так, на записи показано, как молодой человек чихает, прикрываясь ладонью, после чего берется ею же за дверную ручку в общественном месте. За эту же ручку берется юная девушка, после чего нажимает на кнопку в лифте, которую после нее нажимает мужчина среднего возраста. Затем этот мужчина передает конверт девушке у себя на работе, та нажимает на кнопку на кофемашине и так далее. Все поверхности, где осталась инфекция, помечаются красным. В конце ролика закадровый голос призывает людей не чихать в раскрытую ладонь и соблюдать другие меры безопасности, чтобы уберечь окружающих.

Как сообщал "Апостроф", ранее в одном из городов Украины жестко призвали жителей соблюдать меры карантина, поскольку у многих заболевших перед выявлением инфекции не было никаких симптомов, при этом они могли заразить коронавирусом близких и посторонних людей.

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