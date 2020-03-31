Катастрофа может повториться: Комаровский озвучил худший сценарий по коронавирусу в Украине, видео

Известный украинский доктор Евгений Комаровский озвучил худшие сценарии развития ситуации с коронавирусом в Украине.

Об этом он рассказал в своем видеообзоре, который опубликовал в соцсетях.

Он отметил, что самый плохой сценарий в Украине - это похожая ситуация с Италией и Испанией. Там погибает огромное количество пожилых людей, а система здравоохранения не справляется.

"На отдаленную перспективу более худший сценарий состоит в том, что это повторяется. У нас не будет устойчивого иммунитета, чисто по особенностям этого вируса, или вирус будет мутировать и это будет повторяться. Тогда мы не получим возможность создания адекватной вакцины", - заявил медик.

По его словам, скорее всего возможность вакцинации все таки будет. Также он сказал об уменьшении вирулентности.

"А все чувствительные к вирусу будут вынуждены погибнуть в первые 1-2 года. Потом человечество научится с этим жить", - заявил доктор.

Также Комаровский подчеркнул, что самый плохой сценарий скорее экономический: безработица и много финансовых проблем.

Как сообщал "Апостроф", эпидемия коронавируса COVID-19 выйдет на свой пик в Украине, скорее всего, ближе к концу апреля.