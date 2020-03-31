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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Когда в Украине будет Пасха и сколько выходных получат украинцы: разъяснение

вторник, 31 марта 2020, 13:25
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Фото: pixabay

Православные верующие украинцы в 2020 году будут отмечать Пасху в воскресенье, 19 апреля.

В связи с этим праздником в Украине будет три выходных дня подряд – 18, 19 и 20 апреля.

Пасху отмечают в воскресенье, а следующий день традиционно отдыхают. Однако праздник не всегда выпадает на одну дату.

Как известно, число определяется на основании солнечного и лунного календарей. Отметим, что Пасха является официальным государственным праздником в Украине.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский призывает граждан придерживаться карантинных мер и отпраздновать Пасху дома. Глава государства просит украинцев не идти на праздник в церковь и не собираться компаниями для празднования.

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