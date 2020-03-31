Лежала рядом с первой жертвой: под Сумами коронавирус убил еще одну женщину

Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил о второй смерти от коронавируса в городе. По предварительным данным, пациентка заразилась в районной больнице.

Об этом случае он написал на своей Facebook-странице.

"В Конотопе сегодня еще одна смерть от коронавируса и дополнительно трое заболевших этим недугом!!! Всего 9 человек с коронавирусом (двое уже мертвы). Из них восемь из села Казачьего (там два трупа). Один человек из села Поповка!" - написал мэр.

В Сумском областном лабораторном центре подтвердили факт смерти пациентки районной больницы местному изданию Sumy.Today.

По данным журналистов, 59-летняя женщина заразилась в больнице, где лежала в одной палате с 78-летней знахаркой из села Казачьего Конотопского района, которая умерла 25 марта.

Как сообщал "Апостроф", 30 марта в Ивано-Франковске умерла роженица, у которой было подозрение на коронавирус.