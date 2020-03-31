Кашля не было: всплыли трагические гибели роженицы с коронавирусом в Украине

Появились подробности смерти роженицы в Ивано-Франковске, у которой может быть подтвержден коронавирус. Женщина умерла 30 марта, а днем ранее успела родить здоровую девочку.

Коронавирус заразил 800 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Как пишут местные издания, женщина поступила в больницу в начале марта с диагнозами гипертония и ожирение. Тогда она была на 36 неделе беременности.

10 марта ее перевели в реанимацию с давлением 200 на 110. Интересно, что на тот момент признаков коронавируса у нее небыло, температура была в пределах нормы, кашель не наблюдался.

29 марта у женщины резко начала повышаться температура - до 39 градусов. Только после этого она призналась медикам, что недавно приехала из Польши.

В срочном порядке беременную изолировали, а через несколько часов у нее начались физиологические роды. После них состояние резко ухудшилось и женщину перевели на аппарат ИВЛ.

Результаты теста на коронавирус будут известны вечером 31 марта или уже 1 апреля.

Напомним, что в Луцке посмертно подтвердили коронавирус у местного врача-гинеколога Ореста Тимчака, который работал в областной больнице, ранее считалось, что он умер от болезни сердца.