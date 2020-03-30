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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Уже 13 умерших: свежие данные по коронавирусу в Украине

понедельник, 30 марта 2020, 22:53
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Фото: соцсети

По данным на вечер понедельника, 30 марта, в Украине обнаружены уже 548 случаев заражения коронавирусом, причем 13 из них оказались смертельными.

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Об этом сообщает Минздрав на Facebook-странице.

"По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 30 марта в Украине 548 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 13 летальных случаев от коронавируса", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что восьми людям удалось излечиться от вируса.

Как сообщал "Апостроф", украинец, который первым излечился от коронавируса, сделал откровенное признание.

Также стало известно, что Верховная Рада дала разрешение на использование лекарств без регистрации в Украине против коронавируса. Известно, что закон вступает в силу со дня публикации и действует в течение трех месяцев.

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