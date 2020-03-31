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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Почему коронавирус атаковал в Украине молодежь: эпидемиолог дала четкий ответ

вторник, 31 марта 2020, 13:46
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В Украине так много молодых людей заражены коронавирусом, потому что именно данная возрастная группа больше всех путешествовала по пораженным странам или находилась там на заработках.

Об этом сообщает издание "Обозреватель" со ссылкой на слова заведующей лабораторией гриппа Института эпидемиологии Аллы Мироненко.

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Молодые украинцы, которые были за границей, заболели сами и привезли COVID-19 на родину. Таким образом, количество младших по возрасту инфицированных людей в Украине больше, чем пожилых.

"За рубежом возбудитель вируса занесли китайские туристы, первично заражая местное население. Процесс было сложно контролировать, а карантинные мероприятия были введены поздновато. Мы ввели карантин вовремя, но COVID-19 в Украину привезли в основном те, кто путешествовал или те, кто вернулся из заработков", - отметила Мироненко.

Она также подчеркнула, что власти не предусмотрели введение надлежащих карантинных мер для тех, кто приехал в страну.

"Тем более мы ничего не делали с теми тысячами людей, которые въехали в Украину в последнее время. С них взяли личное обязательство сидеть дома, но кто это будет проверять? Поэтому прогноз на ближайшее время у меня не очень", - подытожила врач.

Как сообщал "Апостроф", местные власти Ивано-Франковска предполагают, что будет новая волна распространения коронавируса в Украине.

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