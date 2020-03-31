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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Минздрав обнародовал свежие цифры по коронавирусу: данные на 31 марта

вторник, 31 марта 2020, 10:03
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Фото: Facebook

В Украине по состоянию на 10:00 31 марта выявлено 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве отмечают, что к этому дню известно о 13 летальных исходах. Еще восемь пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев заражения.

Статистка по областям выглядит так:

  • ▪️Винницкая область - 36 случаев;
  • ▪️Волынская область - 3 случая;
  • ▪️Днепропетровская область - 9 случаев;
  • ▪️Донецкая область - 6 случаев;
  • ▪️Житомирская область - 5 случаев;
  • ▪️Закарпатская область - 1 случай;
  • ▪️Запорожская область - 13 случаев;
  • ▪️Ивано-Франковская область - 45 случаев;
  • ▪️Кировоградская область - 4 случая;
  • ▪️г. Киев - 107 случаев;
  • ▪️Киевская область - 52 случая;
  • ▪️Львовская область - 6 случаев;
  • ▪️Луганская область - 2 случая;
  • ▪️Одесская область - 11 случаев;
  • ▪️Полтавская область - 1 случай;
  • ▪️Ровненская область - 13 случаев;
  • ▪️Сумская область - 10 случаев;
  • ▪️Тернопольськая область - 78 случаев;
  • ▪️Харьковская область - 1 случай;
  • ▪️Херсонская область - 1 случай;
  • ▪️Хмельницкая область - 3 случая;
  • ▪️Черновицкая область - 90 случаев;
  • ▪️Черкасская область - 50 случаев;
  • ▪️Черниговская область - 2 случая.

Напомним, что в Александровской больнице в Киеве врачи борются за жизнь пациентов в тяжелом состоянии, которые заражены коронавирусом.

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