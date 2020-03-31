Минздрав обнародовал свежие цифры по коронавирусу: данные на 31 марта

В Украине по состоянию на 10:00 31 марта выявлено 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус убил более 37 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)
Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства здравоохранения Украины.
В ведомстве отмечают, что к этому дню известно о 13 летальных исходах. Еще восемь пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев заражения.
Статистка по областям выглядит так:
- ▪️Винницкая область - 36 случаев;
- ▪️Волынская область - 3 случая;
- ▪️Днепропетровская область - 9 случаев;
- ▪️Донецкая область - 6 случаев;
- ▪️Житомирская область - 5 случаев;
- ▪️Закарпатская область - 1 случай;
- ▪️Запорожская область - 13 случаев;
- ▪️Ивано-Франковская область - 45 случаев;
- ▪️Кировоградская область - 4 случая;
- ▪️г. Киев - 107 случаев;
- ▪️Киевская область - 52 случая;
- ▪️Львовская область - 6 случаев;
- ▪️Луганская область - 2 случая;
- ▪️Одесская область - 11 случаев;
- ▪️Полтавская область - 1 случай;
- ▪️Ровненская область - 13 случаев;
- ▪️Сумская область - 10 случаев;
- ▪️Тернопольськая область - 78 случаев;
- ▪️Харьковская область - 1 случай;
- ▪️Херсонская область - 1 случай;
- ▪️Хмельницкая область - 3 случая;
- ▪️Черновицкая область - 90 случаев;
- ▪️Черкасская область - 50 случаев;
- ▪️Черниговская область - 2 случая.
Напомним, что в Александровской больнице в Киеве врачи борются за жизнь пациентов в тяжелом состоянии, которые заражены коронавирусом.