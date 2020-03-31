Минздрав обнародовал свежие цифры по коронавирусу: данные на 31 марта

В Украине по состоянию на 10:00 31 марта выявлено 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус убил более 37 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве отмечают, что к этому дню известно о 13 летальных исходах. Еще восемь пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев заражения.

Статистка по областям выглядит так:

▪️Винницкая область - 36 случаев;

▪️Волынская область - 3 случая;

▪️Днепропетровская область - 9 случаев;

▪️Донецкая область - 6 случаев;

▪️Житомирская область - 5 случаев;

▪️Закарпатская область - 1 случай;

▪️Запорожская область - 13 случаев;

▪️Ивано-Франковская область - 45 случаев;

▪️Кировоградская область - 4 случая;

▪️г. Киев - 107 случаев;

▪️Киевская область - 52 случая;

▪️Львовская область - 6 случаев;

▪️Луганская область - 2 случая;

▪️Одесская область - 11 случаев;

▪️Полтавская область - 1 случай;

▪️Ровненская область - 13 случаев;

▪️Сумская область - 10 случаев;

▪️Тернопольськая область - 78 случаев;

▪️Харьковская область - 1 случай;

▪️Херсонская область - 1 случай;

▪️Хмельницкая область - 3 случая;

▪️Черновицкая область - 90 случаев;

▪️Черкасская область - 50 случаев;

▪️Черниговская область - 2 случая.

Напомним, что в Александровской больнице в Киеве врачи борются за жизнь пациентов в тяжелом состоянии, которые заражены коронавирусом.