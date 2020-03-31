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Названо имя молодого бойца ВСУ, убитого снайпером на Донбассе

вторник, 31 марта 2020, 12:43
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Фото: Facebook

Появились подробности о защитнике Украины, который погиб 30 марта на Донбассе в результате снайперского обстрела.

Как сообщили на сайте Винницкой областной государственной администрации, в результате нападения погиб младший сержант Владимир Мовчанюк.

По данным местных властей, военный проживал в селе Андрушевка Погребищенского района Винницкой области. С мая 2015 года он служил на Донбассе по контракту.

"Младший сержант Владимир Сергеевич Мовчанюк 1983 г.р. погиб во время выполнения боевого задания в районе н. п. Первомайское Ясиноватского района Донецкой области. Пуля снайпера оборвала жизнь бойца 30 марта", - отмечают местные власти.

Ожидается, что бойца похоронят в его родном селе. Пока дату похорон не называют.

Напомним, что 31 марта в Луганской области украинский военнослужащий получил травму вследствие подрыва на противопехотной мине.

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