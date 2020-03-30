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Боевики устроили наглую провокацию на Донбассе: есть погибшие и раненые

понедельник, 30 марта 2020, 17:45
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В понедельник, 30 марта, боевики обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего один боец ВСУ погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на Facebook-странице.

"К сожалению, 30 марта Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На одной из позиции, что в Донецкой области, от враждебного снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, как передают в пресс-центре, один украинский военный получил ранения в Луганской области.

"Эвакуационной техникой он доставлен в военно-медицинское учреждение и оперативно предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - добавляют в штабе, уточняя, что военный получил ранение во время обстрела.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе ликвидировали наемника из России с позывным "Татарин".

Также в районе Горловки Донецкой области был ликвидирован очередной боевик 30-летний Павел Яблонский, который воевал против Украины под прозвищем "Викинг".

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