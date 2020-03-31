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Ударят морозы до минус 6: синоптики уточнили прогноз на последний день марта

вторник, 31 марта 2020, 06:20
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Фото: Facebook

В последний день марта в Украине ожидается не самая теплая погода. Так, 31 марта на западе и в центре страны ударят морозы. Ночью здесь будет до шести градусов с отметкой "минус".

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, на остальной части Украины морозов не ожидается. Днем по стране будет тепло, но не везде: от 2 до 13 градусов тепла. Теплее всего будет в восточных областях.

В Киеве 31 марта ожидается от 3 до 5 градусов тепла днем, ночью - от 2 до 4 градусов мороза.

Интересно, что в последний день марта синоптики не прогнозируют никаких осадков по Украине.

Как ранее сообщал "Апостроф", синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на апрель и рассказал, когда в Украину придет настоящая теплая весна. По его расчетам, первая неделя апреля будет солнечной, но прохладной.

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