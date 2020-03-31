В Украине разрешили работу продуктовых рынков во время карантина: названы условия

Продуктовым рынкам в Украине разрешили работать во время объявленного карантина в связи с распространением коронавируса при условии, что на 20 квадратных метров торговой площади будет находится только один посетитель.

Соответствующее постановление подписал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Как сказано в постановлении, рынки, у которых есть зарегистрированный оператор, могут возобновить свою деятельность, если будут обеспечены такие условия:

норма пребывания - не более одного посетителя на 20 м² торговой площади;

расстояние между покупателями в очередях должно быть не менее 1,5 метра;

продавцы и остальной персонал, а также покупатели должны иметь средства индивидуальной защиты.

Для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.

Как сообщал "Апостроф", за повторное нарушение правил карантина владелец кафе на улице Вышгородской в Киеве заплатит административный штраф.