В Украинские Карпаты вернулась зима: опубликованы сказочные фото

В Украинских Карпатах продолжается настоящая зима, несмотря на то, что за окном уже кончается первый месяц весны.

Так, в сети опубликовали свежие фотографии горы Поп Иван. Их в Facebook показал Василий Фицак.

"Поп Иван, зима вернулась. Метель, порывы ветра до 20 м/с. Температура -17 градусов", - пишет автор фотографий.

На снимках видно, что горы полностью покрыты снегом.

Также по фотографиям можно понять, что здесь довольно ветреная погода.

Как сообщал "Апостроф", по данным синоптиков, несмотря на аномально теплую зиму, украинцам не стоит рассчитывать на резкое потепление в марте и апреле. Холодная и сырая погода будет длиться вплоть до Пасхи (19 апреля), и только в конце месяца будет ясно и тепло.