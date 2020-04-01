Чем лечат коронавирус в больницах Украины: названы главные препараты

Больных коронавирусом SARS-CoV-2 в Украине планируют лечить комплексом препаратов против малярии, ревматоидного артрита и ВИЧ-инфекции, которые показали положительные результаты в других странах.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 1 апреля.

Он уточнил, что эти препараты лечат только симптомы COVID-19 и добавил, что специфические схемы уже до конца 1 апреля должны быть одобрены комиссией экспертов Минздрава. В то же время, ВОЗ пока еще не обнародовала доказательной базы касательно специфической терапии коронавируса.

В частности Ляшко упомянул о препарате "Плаквенил", который используют против малярии.

"Доказательной базы касательно специфической терапии коронавируса ВОЗ пока еще не обнародовала. В то же время у нас есть локальные протоколы некоторых стран о применении препаратов, которыми лечат малярию, ревматоидный артрит и ВИЧ-инфекцию. Именно комбинация этих препаратов в определенных клинических состояниях может быть допущена для лечения коронавируса. Однако все дозы и показатели препаратов в ближайшее время будут определены Министерством здравоохранения в приказе, которым разрешат использование указанных лекарств", – отметил медик.

Ляшко подчеркнул, что лечение от коронавируса в коммунальных больницах Украины будет бесплатным. С 1 апреля будет введен специальный тариф, которому будет оплачиваться работа медучреждений, где лечат больных COVID-19.

Как сообщал "Апостроф" большинство людей, умерших от коронавируса в Украине, имели сопутствующее хроническое заболевание - сахарный диабет.