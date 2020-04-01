RU  UA  EN

среда, 1 апреля
  • НБУ:USD 27.35
  • НБУ:EUR 30.00
НБУ:USD  27.35
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

1 апреля

11:17
Появились имя и фото молодого бойца ВСУ, погибшего на Донбассе
11:15
День смеха: лучшие приколы и забавные картинки к празднику
11:08
Под Винницей разгорелся громкий скандал из-за зверского убийства чиновником собак: фото
11:07
Брался за любую работу: всплыли фото и детали об украинце, загадочно погибшем в Португалии
10:35
Люди с какой болезнью умирают от коронавируса в Украине чаще всего: озвучен ответ
10:34
Спасают ли антибиотики от коронавируса: Комаровский дал четкий ответ, видео
10:29
Выдающийся джазмен Уоллес Рони умер от осложнений коронавируса Lime
10:19
Сгорела в считанные дни: под Черновцами коронавирус убил украинку, вернувшуюся из Франции
10:10
Вирус упал на мир... злой: MONATIK в день своего рождения посвятил строки коронавирусу Lime
10:07
В Украине возросло число больных коронавирусом: актуальные данные на 1 апреля
09:58
Город-"призрак": сеть потрясло видео карантинного Киева, снятое с высоты
09:30
США побили страшный "рекорд" по смертности от коронавируса: названа цифра
Все новости

Спасают ли антибиотики от коронавируса: Комаровский дал четкий ответ, видео

среда, 01 апреля 2020, 10:34
переглянути новину українською

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский предупредил, что принимать антибиотики при инфицировании коронавирусом не только бесполезно, но и опасно.

Об этом он рассказал в своем новом видео.

Доктор ответил на популярный вопрос, относительно приема антибиотиков при пневмонии, так как коронавирус также вызывает этот недуг. Он напомнил, что на вирусы антибиотики не действуют.

"Обращаю ваше внимание, что для того чтобы определить, пневмония вирусная или бактериальная, как правило не нужны никакие мазки. Для этого достаточно сделать обычный клинический анализ крови. И показатели в общем анализе крови, который делается в течение 5 минут на гематологическом анализаторе, позволяют в большинстве случаев решить - это вирус или бактерия, нужен антибиотик или нет", - пояснил Комаровский.

Он добавил, что Всемирная организация здравоохранения и все ученые мира постоянно доказывают, что профилактическая антибиотикотерапия не срабатывает.

"То есть если вы принимаете антибиотики до того, как возникла пневмония, вы не можете ее предотвратить. Более того, ученые всегда доказывали врачам, что профилактическая антибиотикотерапия увеличивает риск развития осложнений. И вдруг куча народу стала с приходом коронавируса рассказывать нам, что чуть ли не при первом чихе нужно назначать антибиотики", - возмущается медик.

Комаровский подчеркнул, что с большой вероятностью прием антибиотиков в целях профилактики только ухудшат ситуацию.

"Более того, с максимально возможной вероятностью это неправильно, это увеличит вероятность осложнений. Если нарушена вентиляция легких, если есть дыхательная недостаточность, если снижены имунные силы, то всегда есть риск, что пневмония разовьется только той бактерией, которая устойчива к тому антибиотику, который вы назначили. Значит понадобится назначать более сильные препараты, скоре всего уже в условиях стационара", - резюмировал доктор.

Как сообщал "Апостроф", по состоянию на утро 1 апреля общее количество людей, заразившихся коронавирусом по всему миру, составляет 859 556 человек.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Коронавирус убил свыше 42 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Сколько людей умерли от коронавируса в Украине и мире: онлайн-карта и статистика по странам

Коронавирус заразил почти 850 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (хроника 31 марта)

Жизнь после коронавируса: оклемается ли мир после COVID-19

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: