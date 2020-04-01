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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Что грозит украинцам, сбежавшим из обсервации в Киеве: появилось разъяснение

среда, 01 апреля 2020, 13:29
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Украинским туристам, которые вернулись из Катара и сбежали из обсервации в гостинице "Казацкая" в Киеве, грозит штраф до 34 тысяч гривен и даже лишение свободы.

То, что более 60 человек, которые вернулись из-за границы, покинули отель, где должны были остаться на 14 суток для карантина, подтвердили в МВД.

Согласно действующему законодательству, правоохранительные органы не имеют права удерживать в таких случаях людей силой. Туристы, прибывшие несколько дней тому назад из Катара, смогли покинуть обсервацию "через законодательные неточности".

Тем не менее, за нарушение условий обсервации Кодексом об административные правонарушения предусмотрен штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Если же это нарушение приведет к заражению людей коронавирусом, беглецам может грозить до 3 лет тюрьмы.

Как ранее сообщал "Апостроф", украинские граждане, которые двумя самолетами прибыли из Катара в аэропорт "Борисполь" в понедельник, 30 марта, отказались отправляться на двухнедельную обсервацию. Пребывание в улучшенных условиях им предлагали оплатить.

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