"Нечеловеческие" условия: украинцы сбежали с обсервации в отеле Киева, видео

В Киеве из гостиницы "Козацкий" убежала часть украинцев, которых эвакуировали двумя рейсами Доха (Катар) - Киев и поселили на обсервацию.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Часть людей, которые заселились в отель "Козацкий", скрылись. Говорят, что там "нечеловеческие условия"- очень холодно и очень дорогое питание (1200 грн в день). Люди добавляют, что даже готовы заплатить штраф, который составляет от 17 до 34 тыс гривен, чтобы не жить в таких условиях", - говорится в сообщении.

Оказалось, что на место даже приехал министр инфраструктуры Владислав Криклий, который пытался договориться с людьми, но пока это никаких результатов не дало.

Как сообщал "Апостроф", украинцы, которые прилетели в Киев с Бали через Катар, рассказали о том, в каких условиях их поселили на обсервацию в гостинице "Козацкая".

Напомним, что проживание в альтернативном отеле, который предлагают пассажирам, которые прибыли из Катара, обойдется в 338 евро за двухместный номер в две недели.