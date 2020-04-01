День смеха 2020: лучшие приколы для дома и работы

День смеха - прекрасный повод, чтобы лишний раз поднять настроение друзьям и знакомым, разыграть близких, коллег по работе и начальство. "Апостроф" собрал яркие праздничные розыгрыши и приколы.

Прикольные СМС

Внимание! В вашем телефоне обнаружен вирус, который можно устранить, угадав, кто прислал это SMS и отправив ему какой-либо sms прикол. В противном случае ваш телефон умрет от скуки.

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Марокканские тараканы вымирают! С вашего счёта было снято 10$ на исследовательские работы! Спасибо!

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Внимание! Ваш телефон самоуничтожиться через 30 секунд! Быстро бросьте его в урну, унитаз или в того, кого ненавидите больше жизни!!!!

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Ваш счет на звонок в службу "Секс по телефону" составил 1 тысячу гривень. Оплатите срочно, иначе нам придется выслать счет вам на работу.

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Спасибо, что вы прочитали это смс-сообщение! С вашего счета снято 100 гривень. Оператор связи.

Шутки и розыгрыши дома

Попробуйте накрасить мыло бесцветным лаком, дайте ему высохнуть и верните на привычное место в мыльницу. Любой, кто попробует им вымыть руки, будет удивлен.

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Нарисуйте усы своей девушке. Догадается она об этом только в ванной, когда посмотрит на себя в зеркало и попробует их смыть, но не тут-то было – мыло ей вряд ли поможет.

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Во время обеда незаметно положите одному из членов семьи под скатерть магнит. А сверху на скатерть – столовые приборы. И посмотрите, что из этого получится.

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Замените колу в бутылке на соевый соус и предложите кому-нибудь утолить жажду. Правда, до розыгрыша обязательно уточните, нет ли у вашей "жертвы" аллергии на сою.

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Залепите компьютерную мышку стикерами с забавными надписями.

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Для этого розыгрыша понадобятся маленькие пластмассовые пауки, которые можно подложить, как во время обеда возле тарелки, так и на кровати/кресле, пока ваш парень или девушка наслаждаются любимым фильмом.

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Можете приготовить в качестве забавного угощения торт из перетертого картофеля и колбасы. Вряд ли кто-то не удивится, попробовав такой "десерт".

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Сделайте желе в стаканах с трубочками, и пусть кто-то попробует выпить этот не совсем сок.

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Замените кремовую начинку в печеньях на зубную пасту. Этот розыгрыш наиболее коварный из всех, но подойдет для истинного ценителя шуток, особенно, на 1 апреля.

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Звонишь приятелю и монотонным голосом говоришь: "Здравствуйте! Вы позвонили в сервисный центр! Чтобы нажать один, нажмите один. Чтобы нажать два, нажмите два. Чтобы нажать три, нажмите три...", и так далее.

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В тюбик зубной пасты можно закачать сметану. А душ в ванной комнате направляется на потенциальную жертву и смеситель переключается на душ.

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В кастрюльку наливается вода, закрывается сверху листом бумаги, переворачивается вверх дном, ставится на ровный пол или даже лучше стол, бумага вытаскивается. Вода не вытекает. Один из членов семьи видит бесхозную мешающую кастрюлю и поднимает с понятным результатом. В качестве варианта вместо кастрюли берется стеклянная банка литра на 3–5 и ставится там, где это помешает потенциальной жертве, которая видит воду и ей просто приходится ломать голову, как обойтись с наименьшими жертвами.

Разыграть начальника

Перевести все часы в офисе на час вперед.

Торжественно поздравить его с 8 Марта.

Всем офисом написать заявления об увольнении.

Заказать стриптизершу в его кабинет.

Помните: разыгрывать начальника - очень опасное дело.

Разыграть коллег

Напечатать распоряжение об увольнении нескольких подчиненных, которые не планировали этого делать, и положить на видное место.

Поменять график отпусков, сделав так, что отдых у всех будет выпадать на зиму.

Поменять назначение кнопок мыши в компьютере.

Подбросить на чей-нибудь стол туалетная бумага, измазанный шоколадной пастой.

Разыграть соседей

Привязать противоположные в коридоре двери веревками друг к другу и постучать в обе. Пусть померяются силами!

Закрыть доступ к лестнице, протянув веревку и повесив табличку "Ремонтные работы".

Привязать хлопушку к дверной ручке соседей и к перилам, а затем позвонить в дверь. Для того чтобы не выдать себя, важно суметь быстро вернуться в свою квартиру.

Как сообщал "Апостроф", ранее российские юмористы метко пошутили про президента РФ Владимира Путина.