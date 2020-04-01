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День смеха: забавные поздравления и открытки с праздником

среда, 01 апреля 2020, 08:27
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1 апреля традиционно отмечается День смеха или День дураков. В этот день принято подшучивать над другими, дабы поднять настроение себе и всем окружающим.

"Апостроф" собрал забавные приветствия и открытки по случаю данного праздника.

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Поздравляю с 1 апреля! Желаю радости, веселья, смотреть на все сквозь призму оптимизма. Пусть юмор помогает в тяжелых ситуациях, и каждый день находится повод пошутить и громко посмеяться!

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Говорят, что смех делает нашу жизнь длиннее. Желаю всем смеяться, как можно чаще, по хорошему поводу и от всей души. Желаю, от смеха всегда молодеть, становиться здоровее и никогда в жизни не болеть. Желаю, чтобы каждый день был украшен шутками, добром, приятными событиями и встречами, которые непременно вызовут хотя бы улыбку на вашем лице. Смейтесь и заражайте своим смехом своих близких. С Днем смеха!

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Желаю ко всему относиться с юмором, ничего не принимать близко к сердцу, уметь посмеяться над собой, с улыбкой принимать даже сложные ситуации и позитивно смотреть на мир. С днем смеха!

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С Днем смеха! Желаю идти по жизни с юмором и счастливой улыбкой, а также, как можно чаще смеяться от души. Пусть и в семье, и на работе, и в компании друзей, и на улице, и дома всегда найдется повод для доброй шутки, смешной истории и отличного настроения.

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Поздравляю с Днем смеха и желаю побольше позитивных моментов в жизни, весёлых шуток, ярких улыбок, крутых идей, невероятных затей, нескучных друзей и массу причин для ежедневного хохота от души.

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Поздравляем всех с замечательным праздником, когда настроение повышается от удачной шутки или улыбки, с Днем смеха! Пусть каждый день Вашей жизни дарит Вам повод для радости, а веселый заливистый смех способствует продлению жизни!

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Поздравляю с Днем смеха и хочу пожелать, чтобы в жизни помимо серьезной работы было место и веселым увлечениям, чтобы добрый юмор был всегда при себе, чтобы тебе в любой ситуации удавалось поднять настроение дорогим твоему сердцу людям, чтобы каждый день дарил поводы для искреннего смеха и чудесного настроения.

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Ранее "Апостроф" публиковал лучшие приколы для дома и работы по случаю 1 апреля.

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