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Холод отступит: синоптик рассказала, когда ждать потепления в Украине

среда, 01 апреля 2020, 14:33
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Фото: 5 канал

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что уже с четверга, 2 апреля, в Украине потеплеет, холодный антициклон Keywan отступит.

Об этом она написала в Facebook.

2 апреля в Украине ожидается сухая, преимущественно солнечная погода.

Ветер уже - с запада и юго-запада.

Ближайшая ночь удержит в Украине низкие градусы, предполагается -1-5, однако днем другое направление ветра и другая воздушная масса принесут тепло +8 +13 градусов.

В Киеве четверг будет ночью с небольшим морозом, -1-3 градуса, днем уже теплее, около +10 градусов. Без осадков.

В дальнейшем температура воздуха будет постепенно повышаться, однако осадков существенных не видно.

Как сообщал "Апостроф", в украинских Карпатах идет настоящая зима, несмотря на то, что за окном уже апрель.

Кроме того, народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на апрель и рассказал, когда в Украину придет настоящая теплая весна.

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