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Хотят ли в НАТО защищать своих союзников от агрессии России: появились тревожные данные соцопроса

среда, 01 апреля 2020, 17:26
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По мнению большинства граждан стран, входящих в состав НАТО, защищать своих союзников от нападения России не нужно.

Об этом свидетельствуют данные опроса Pew Research Center.

Так, около 50% опрошенных в 16 странах-членах НАТО ответили, что их страна не должна защищать своего союзника по НАТО от потенциального нападения со стороны России. В то же время 38% считают, что их страна должна выступить против российской атаки на союзников.

Опрос проводился в 19 странах, в том числе 16 странах - членах НАТО и в Швеции, России и Украине.

При этом граждане стран-членов НАТО более склонны считать, что США, а не их страны, должны использовать военную силу для защиты союзника по НАТО от России. В среднем 60% заявляют, что США будут защищать союзника от России, тогда как только 29% заявляют, что США этого не сделают.

В странах-членах НАТО общественность с большей вероятностью утверждает, что США должны защищать союзника по НАТО от нападения России, чем это должна делать их страна.

Что касается трансатлантических отношений, некоторые западноевропейские общества ставят в приоритет тесные отношения с США, но многие другие предпочитают иметь тесные отношения как с США, так и с Россией. Однако мало кто готов иметь тесные отношения с Россией и не иметь с США.

Как сообщал "Апостроф" Россия предложила Генассамблее ООН принять так называемую "декларацию о солидарности" в борьбе с коронавирусом. Инициатива РФ обяжет страны-члены отказаться от международных санкций, если они введены не под эгидой Совета Безопасности ООН.

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