Путин пошел на хитрый ход в ООН: хочет использовать коронавирус в своих целях

Россия предложила Генассамблее ООН принять так называемую "декларацию о солидарности" в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает информагентство "Укринформ" со ссылкой на слова постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.

Инициатива РФ обяжет страны-члены отказаться от международных санкций, если они введены не под эгидой Совета Безопасности ООН. ПО словам Кислицы, это "политические манипуляции" со стороны России во время пандемии.

"Прогнозируемо РФ стремится воспользоваться тяжелой ситуацией в мире на фоне распространения COVID-19 для отбеливания своей агрессивной политики. Исторический опыт подсказывает, что проект резолюции ГА ООН, внесенный Россией под нейтральным, на первый взгляд, названием "Декларация о солидарности ООН в период угрозы COVID-19", не имеет ничего общего с реальностью", - прокомментировал ситуацию украинский дипломат.

В российском проекте декларации, предложенной для Генассамблеи, в частности, отмечается: "Обязуемся противостоять глобальным вызовам на основе добрососедства, воздерживаться от повышения торговых барьеров, введения новых экспортных ограничений или осуществления протекционистских и дискриминационных мер, не соответствующих правилам ВТО, а также не применять никаких односторонних принудительных мер, принимаемых без мандата Совета Безопасности ООН".

Как подчеркнул Кислица, для украинской стороны "абсолютно неприемлемо сейчас вести разговор об отмене санкций, что подчеркивает документ, под видом гуманитарных соображений". Санкции против России вводились не из-за коронавируса, а из-за грубого нарушения Устава ООН и других норм международного права, подчеркнул он. Постоянный представитель Украины при ООН подчеркнул, что санкции "никак не ограничивают гуманитарную помощь, за которую так разволновались в Кремле" и могут быть отменены только при условии прекращения противоправных действий.

"Создается впечатление, что собственно для этого единственного пункта и был инициирован российский документ", - отметил представитель Украины.

Он подчеркнул, что это все напоминает "политические манипуляции в их наиболее позорном виде", когда Москва стремится реализовать свой "шкурный интерес" за счет общей беды.

"Мир не нуждается в морализаторстве от режимов, дискредитировавших себя в глазах своего населения и международного сообщества", - подчеркнул Кислица.

Дипломат также назвал действия Москвы "неуклюжими", поскольку до появления российского документа появился проект вменяемой резолюции Генассамблеи ООН, соавторами которой стали уже десятки стран, в том числе Украина.

Как сообщал "Апостроф", финский метеоролог Маркус Мянтюканнас уверяет, что между пандемией коронавируса и погодой существует необычная связь.