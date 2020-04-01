Как не растолстеть во время карантина: 5 советов от диетолога

Из-за ситуации в мире с пандемией коронавируса люди на карантине вследствие стресса могут злоупотреблять едой, однако есть несколько правил, чтобы не набрать вес.

Об этом сообщает диетолог Светлана Фус на своей Facebook-странице.

Она подчеркнула, что изоляция на человека может повлиять по-разному. Многие не справляются с таким стрессом и заедают его.

Фус подчеркнула, что бесконтрольное питание снижает физическую энергию, мешает здоровому сну, ослабляет иммунитет и способность организма сопротивляться внешним инфекциям и вирусам.

Она напомнила, что высокий уровень кортизола - гормона стресса, истощает защитные силы организма, а высокий уровень глюкозы в крови вызывает усталость и сонливость. В наше время, когда возникли особые обстоятельства и украинцы вынуждены сидеть дома, нужно не паниковать и внимательно следить за своим рационом питания.

На что важно обратить внимание:

Первое - на привычки в приеме пищи.

Это может быть привычка перекусывать, когда нет чувства голода. Она вредит фигуре так же, как и привычка есть перед телевизором, за компьютером или во время телефонного разговора.

Любые посторонние занятия во время еды могут привести к перееданию. Когда человек отвлекается и не сосредоточена на процессе приема пищи, полноценное чувство сытости не наступает - организм просто "не запоминает", что он уже получил достаточно пищи.

Диетолог советует есть за столом, лучше сервированным. Таким образом можно сконцентрироваться на приеме пищи, насладиться вкусом, есть медленнее, а значит, вовремя получить сигнал о насыщении и не съесть лишнего. Когда люди сидят у телевизора и машинально жуют калорийную пищу, бросают в рот орешки, сухарики, чипсы или другую еду, такой контроль невозможен.

Второе - необходимо организовать режим питания.

Стало больше свободного времени, коронавирус "изменил" распорядок дня. Поэтому прием пищи примерно в одно и то же время, с интервалом в три - пять часов, будет лучше регулировать уровень глюкозы и инсулина в крови, а также гормоны голода. Нужно съедать достаточное количество пищи за каждый прием пищи, чтобы чувство сытости чувствовалось не менее трех часов. Это поможет предотвратить ненужные эмоциональные попытки перекусить и набрать лишний вес.

Третье - между приемами пищи необходимо пить воду или напитки без сахара.

Не пейте сладких газированных напитков, кофе, чая или соков между едой. Это повышает уровень инсулина в крови и способствует отложению жира. Если вскоре после еды вы чувствуете голод, не спешите снова есть, выпейте сначала воды.

Четвертое - обратите внимание на содержание сахара, жира и соли в рационе.

Их чрезмерное употребление влияет на вес больше чем другие компоненты пищи. Блюда, приготовленные с большим их количеством, влияют на вкус, стимулируют аппетит. Именно эта стимуляция аппетита или предвкушение удовольствия от еды, а не фактический голод, заставляет класть пищу в рот, съедать еще больше и не считать того, что уже обеспечили себе достаточное количество калорий и нутриентов.

Пятое - дневник питания.

Чтобы понять, что не так с рационом, поможет пищевой дневник. Только записывать надо все. В процессе его заполнения можно узнать, что же происходит на самом деле - сколько в рационе фруктов, кофе, сладостей, хлеба, соли, сахара и других продуктов.

Пищевой дневник наглядно покажет, в чем корень проблем, какой режим питания, сколько раз был полноценный прием пищи, а сколько раз перекус. Можно узнать, не мало ли овощей в рационе, может много масла в салате, а порции очень большие.

Дневник питания лучше вести хотя бы неделю. Это не модное веяние и не трата времени, а необходимость, которая поможет наладить рацион.

"И не забывайте о физической активности! Ваше питание должно быть и полезным, и приносить удовольствие. Следите за тем, что вы едите, делайте выводы, Меняйтесь к лучшему! И берегите себя!", - написала диетолог.

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