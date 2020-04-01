Ужесточение карантина в Украине: названы ограничения, которые могут ввести

В Украине собираются усилить карантин для украинцев старше 60 лет, поскольку они в группе риска для коронавируса.

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Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в ходе заседания правительства.

Новые ограничения коснуться транспорта, самоизоляции и обсервации.

"Мы хотим ввести эффективную комбинацию профилактических медикаментозных мероприятий: домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование людей в возрасте от 60 лет. Также предлагаем ограничить посещение парков и зон отдыха, обеспечить остановку общественного транспорта. Вместе с этим мы уточняем перечень случаев, когда не применяются ограничения, предусмотренные карантинными мероприятиями", - заявил Степанов.

Как добавил глава Минздрава, новая команда министерства тесно сотрудничает со всеми ведомствами и органами власти, чтобы в течение дня доработать постановление и учесть позиции всех сторон.

"Мы работаем фактически в круглосуточном режиме, чтобы в результате выйти на качественный документ, который действительно поможет бороться с коронавирусом в Украине", - резюмировал Степанов.

Изменения собираются подготовить в течение суток.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, предлагаемые изменения содержат важные нормы и они должны быть выписаны так, чтобы не нарушать права человека.

Ранее "Апостроф" сообщал, за последние сутки коронавирусом COVID-19 в Киеве заболели 25 человек, среди них ребенок.

Напомним, что по состоянию на утро 1 апреля в Украине в 669 человек лабораторно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией, 120 из которых подтверждены за минувшие сутки.