Как оплатить коммуналку онлайн во время карантина: украинцам дали важные советы

В условиях карантина, объявленного в Украине ради сдерживания распространения коронавируса, коммунальные платежи лучше совершать онлайн, для этого есть несколько способов.

Оплата коммуналки в Приват24

В ПК-версии Приват24 возможность оплатить коммуналку надо искать в пункте "Мої платежі". В нем автоматически анализируется ваш адрес проживания, чтобы выдать счета сразу за все коммунальные услуги. В случае неверных данных, реквизиты или адрес можно ввести вручную.

В обновленной версии мобильного приложения Приват24 возможность оплаты коммунальных счетов находится в пункте "Платежи". Оттуда совершается переход в меню выбора адреса проживания, по которому необходимо заплатить.

Оплата коммуналки через Монобанк с мобильного телефона

Для этого нужно выбрать пункт "Інші платежі", который находится прямо в главном меню и подпункт "Комуналка та інтернет". Там необходимо проверить правильность введенного адреса, если нужно - добавить его вручную. После чего выбрать сумму и совершить оплату.

Оплата коммуналки через Ощад 24/7

При работе с Ощад 24/7 через ПК нужно выбрать пункт "Платежі та перекази". Там вы найдете подпункт "Комунальні платежі". Стоит учесть, что Ощад 24/7 поддерживает не все области Украины. Если ваша область в списке, необходимо выбрать вид коммунальной услуги, ввести номер лицевого счета, который должен предоставить вам поставщик коммунальных услуг. Введя необходимую сумму, просто подтвердите оплату.

В мобильном приложении нужно выдвинуть боковое меню, проведя пальцем вправо. Далее выбрать пункт "Платежі", затем – "Комунальні платежі", а все остальные шаги идентичны компьютерной версии.

Оплата коммуналки через УкрСиббанк онлайн

Для этого необходимо воспользоваться приложением UKRSIB online. Там есть пункт "Комуналка", который определяет сумму на основе адреса проживания. Если что-то не так, есть возможность ручной коррекции счетов.

Оплата коммуналки Портмоне

Сервис оплаты Portmone дает возможность легко оплатить коммунальные счета, в нем есть все коммунальные предприятия со всех областей Украины. Достаточно лишь найти свое, ввести лицевой счет и совершить платеж. Чтобы не искать в огромном списке нужное предприятие, на сайте есть функция оплаты коммуналки по реквизитам. Их нужно узнать у своего поставщика, а в комментариях к платежу указать свой лицевой счет, ФИО и назначение.

Оплата коммуналки EasyPay

Также можно совершить проплату через сервис для совершения платежей – EasyPay. Нужно найти нужную коммунальную услугу и предприятие, ввести лицевой счет и сумму. После этого подтвердить денежный перевод при помощи смартфона.

Оплата коммуналки iPay

Для того, чтобы оплатить коммунальные платежи на iPay, необходимо пользоваться теми же алгоритмами, что и на предыдущих двух сервисах. Нужно найти свое предприятие, ввести лицевой счет и совершить оплату.

Важно учесть, что при оплате коммуналки через интернет, обязательно придется заплатить комиссию. Однако банки часто устраивают акции, которые помогут более выгодно оплатить коммуналку онлайн.

Как ранее сообщал "Апостроф", правительство пообещало увеличить украинцам субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг из-за коронавируса.