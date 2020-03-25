Украинцам пообещали бонусы в оплате "коммуналки" из-за коронавируса

Правительство пообещало увеличить украинцам субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг из-за коронавируса.

Об этом на заседании Кабинета министров 25 марта сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Будем обсуждать упрощение порядка их предоставления, особенно тем, кто потерял работу в период карантина", - сказал он.

По его словам, средний размер субсидии вырастет примерно на 300 гривен.

Кроме того, Кабинет министров принимает меры по сокращению размеров платежей за услуги ЖКХ. Так, оптовые цены на газ сократятся на 14%.

"Ожидаем оперативных решений на местах, чтобы соответствующее решение люди ощутили уже в следующем месяце", - сказал Шмыгаль.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Владимир Зеленский пообещал всем пенсионерам, получающим пенсии ниже 5 тысяч гривен, надбавку в размере 1000 гривен.

Власти также готовят другие меры поддержки населению в связи с эпидемией коронавируса и ее последствиями.