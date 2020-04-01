Карантин по-украински: врач сделал важное замечание про открытие продуктовых рынков

В Украине нет органа, который может контролировать соблюдение правил безопасности на вновь открытых рынках в условиях эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает издание "Гордон" со ссылкой на слова кандидата медицинских наук, руководителя Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолога Андрея Александрина.

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По словам эксперта, открывая продуктовые рынки, власти полагаются исключительно на осознанность людей.

"Я не считаю, что открывать рынки сейчас безопасно. В нашей стране законы издаются для того, чтобы население их потом нарушало. Осознанность людей в целом невелика. Они еще не готовы к таким демократическим решениям. Однако в регионах мы сталкиваемся с тем, что многие люди остались без работы. Им просто нечего есть. В общинах возрастает волнение, и мы можем увидеть рост преступности на улицах. Это сейчас отмечается в той же Испании, где введены обширные ограничительные меры", - сказал эпидемиолог.

Александрин считает, что торговля на рынках на улице более безопасна, чем в закрытых помещениях.

"Тут вопрос в том, насколько активно будет проводится информационная политика, насколько администрация рынков будет придерживаться такого рода предписаний. Сегодня нет органа, который может контролировать соблюдение этого постановления. То есть ставка на осознанность людей и руководства рынков. Риск распространения вируса возрастает. Но на открытых рынках при соблюдении гигиены рук вероятность инфицирования короновирусом очень низкая. На крытых рынках ситуация с безопасностью сложнее. Нужно составить более подробные рекомендации, в каких конкретных помещениях какие меры выполнять для усиления безопасности. А пока со стороны государства таких четких рекомендаций нет", - подчеркнул Александрин.

Как сообщал "Апостроф", продуктовые рынки в Киеве не будут открывать во время карантина, несмотря на заявление Министерства здравоохранения о том, что их можно открывать, но при соблюдении определенных условий.