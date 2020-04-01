Потопы в городах, пожары и засуха: климатолог предупредил об изменениях погоды в Украине

В Украине могут возникнуть проблемы с выращиванием пищи и затоплением территорий из-за изменений климата.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНН.

Председатель Украинской климатической сети Илья Еременко рассказал, что наша страна не получит совершенно разрушительных последствий. Однако может произойти распространение большого количества клещей и сельскохозяйственных вредителей. Также возможны засуха и затопления территорий юга.

Эксперт отметил, что изменения обусловлены увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере, однако непосредственно в Украине решить это невозможно.

"Это могут решить все страны вместе, договорившись меньше сжигать ископаемого топлива - это единственный путь", - сказал он.

По словам Еременко, те изменения, которые происходят сейчас, они обусловлены отсутствием сокращения выбросов парниковых газов 20-30 лет назад, потому что климат - очень инерционная система, и последствия наступают через 20 лет, поэтому, чтобы через 20 лет было меньше плохих последствий, нам надо действовать сейчас.

Засуха и проблемы с выращиванием пищи

Как считает Эксперт, в Украине аномально малое количество осадков выпало за зиму.

"Поэтому земля достаточно сухая, у нас маловодность рек, и это точно повлияет на возможности выращивания сельскохозяйственных культур уже в этом году", - отметил эксперт.

Председатель Украинской климатической сети акцентировал внимание на том, что в целом среднегодовая температура на всей планете повышается, и прежде всего это влияет на доступ к воде.

"Мы опрашивали общины в Украине, те изменения у нас, которые заметны - это пересыхания большого количества малых рек, в больших реках падает уровень воды, и воды становится меньше. И такая засушливость - это наиболее видимый результат в Украине, в свою очередь это влияет на количество пожаров, которое растет", - рассказал он.

Пожары

Так, по словам Еременко, осадки выпадают неравномерно, поэтому растения пересушены, они легче и дольше горят, в результате чего их сгорает большая часть.

"Не надо жечь траву, во-первых, это большие выбросы парниковых газов, во-вторых, из-за недостатка влаги в земле могут загореться торфяники, и они могут гореть очень долго. И потому, что стоит сухая погода, может сгорать больше травы, чем изначально было запланировано. Кроме того, это уничтожает большое количество зайчат и ежиков, которые живут в траве. Поэтому, жечь сухую траву нельзя, она должна перегнивать", - посоветовал Еременко.

Затопления

Он сосредоточил внимание на том, что как следствие изменений климата для Украины может быть характерным поднятия уровня моря, и много прибрежных территорий будут затоплены. Однако Украина находится в такой зоне, которая будет пригодна для жизни даже через 100 лет.

"На юге Украины часть Одессы может быть затоплена, где 200-250 населенных пунктов, есть исследования, какие населенные пункты будут подтоплены, а какие потеряны. Чтобы в месте невозможно было жить, его не нужного затопить все, достаточно, чтобы там раз в год происходил какой-то шторм, или ветер поднимал воду в черте города", - отметил Еременко.

Он подчеркнул, что в городах складывается также непростая ситуация. Этому поспособствуют не рассчитанные системы дождевой канализации. В некоторых городах временами вода после дождя может стоять на уровне метра. Это также последствия изменений климата, когда погодные явления становятся менее предсказуемыми.

Беженцы и голод

По словам Еременко, несмотря на то, что в Украине в результате изменения климата не будет больших разрушительных последствий, то к нам могут переселяться климатические беженцы из других регионов, где невозможно будет жить. Например, из Африки или Индии, где из-за проблем с водой нельзя будет вырастить столько еды, чтобы накормить людей, которые там живут. Потому что людей там много, а воды мало.

Жара и нашествие насекомых

"В далекой перспективе воды становиться все меньше, количество снега или дождя, которые единовременно могут выпасть, будет становиться больше, летняя температура будет расти. Уже сейчас в определенные жаркие летние дни врачи рекомендуют не выходить из дома из-за жары, таких дней будет становиться больше, и сидеть дома надо будет не из-за карантина. Далее это связано с вредителями, когда у нас начнут заводиться такие вредители, которые раньше здесь не жили, и большая часть вредителей будет переживать зиму - не будет морозного периода. Может больше клещей появиться или вредителей сельскохозяйственных", - рассказал эксперт.

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