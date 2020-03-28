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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Как климат влияет на коронавирус: синоптик сделал интересное заявление

суббота, 28 марта 2020, 03:26
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Финский метеоролог Маркус Мянтюканнас уверяет, что между пандемией коронавируса и погодой существует необычная связь.

Об этом сообщает издание Elu24.

Исследователь из Финляндии обратил внимание на то, что вирусы гриппа, быстрее и легче распространяются в холодном и сухом воздухе.

"Вирусы распространяются лучше всего, когда температура воздуха не выше пяти 5 градусов, а влажность низкая - около 25-30 процентов", - отметил Маркус Мянтюканнас в своем блоге.

По его словам, описанная атмосфера идеальна для Китая. В частности, средняя температура в январе в Ухане составляет плюс 4 градуса, а осадков и влажности мало.

Специалист подчеркнул, что коронавирус распространяется в основном в районах со сходными климатическими условиями.

"Болезнь появилась и в субтропической климатической зоне, которая включает в себя большую часть Китая и часть Ирана. Но первоначальные области эпидемии объединены прохладным и сухим зимним климатом", - объясняет синоптик.

Как доказательство своей версии, финский исследователь наводит пример Японии, где не произошло ожидаемой вспышки эпидемии в густонаселенном Токио.

"Наиболее опасной в плане заражения стала северная часть Японии. Разница температур между севером и югом в стране Восходящего солнца в зимние месяцы составляет 10-15 градусов. В Токио средняя температура в феврале достигает 10,4 градусов тепла, а на Хоккайдо она значительно ниже", - комментирует финский специалист.

Маркус Мянтюканнас утверждает, что, если его теория верна, новых вспышек болезни можно ожидать только в северных широтах, а также в Южном полушарии зимой.

Как сообщал "Апостроф", первым человеком, у которого было подтверждено заражение коронавирусом, оказалась продавщица живых креветок на рынке "Хунань" в китайском городе Ухане по фамилии Вей.

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