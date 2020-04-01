Украинцев не пускают домой: стало известно о скандальном решении МВД по рейсу из Израиля

Украина окончательно отказалась принимать своих граждан, возвращающихся из Израиля.

Как стало известно "Апострофу" от дипломатических источников, борт, который в четверг, 2 апреля, прилетит в Киев, будет пустым.

Данный полет, согласно форме заявки на посадку, поданной израильской стороной, является "спасательным, гуманитарным".

Это решение украинской стороны вызвало ноту посольства Израиля, в которой "любезно просит помощи, чтобы облегчить срочное получение разрешения на специальный рейс".

"Фактически речь идет о нарушении Конституции и международного права со стороны руководства МВД и лично Арсена Авакова, с чьей подачи принято данное решение. Украина не имеет права не пускать своих граждан на свою территорию. Даже если бы они были преступниками, а не людьми, пострадавшими от ситуации, вызванной пандемией - их все равно должны были арестовать, но все равно пустить на территорию Украины", - рассказал "Апострофу" источник в дипломатических кругах.

Как сообщал "Апостроф", ранее посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко обещал эвакуировать всех желающих украинцев из Израиля из-за угрозы коронавируса.