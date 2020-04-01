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Смерть в роддоме украинки с коронавирусом: всплыли скандальные подробности о болезни врачей

среда, 01 апреля 2020, 22:45
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С инфицированной коронавирусом женщиной, которая умерла после родов в больнице Ивано-Франковска, контактировали медики, у которых также обнаружили COVID-19.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на слова директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимира Чемного.

Он отметил, что 37-летняя женщина попала в больницу под наблюдение гинекологов еще за месяц до родов (по данным ВОЗ, инкубационный период коронавируса не превышает 14 дней).

"Женщина поступила с соматическим заболеванием, подозрением на гестоз (осложнения во время беременности - "Апостроф"). У нее были сопутствующие заболевания, однако буквально за один день до родов у нее появились проявления вирусной инфекции", - рассказал Чемный.

Роженицу перевели в специальное отделение. Сама женщина рассказала врачу, что была в Польше, но в ноябре 2019 года.

"К сожалению, ее состояние ухудшилось, нарастала дыхательная недостаточность и после рождения ребенка женщина умерла на второй день", - сказал чиновник.

Он уточнил, что врачи не считают, что она заразилась в Польше, а установить, где заразилась, нет возможности.

"До родов этой женщины у нас не было среди пациентов и среди врачей даже подозрения на коронавирусную инфекцию. Однако на данный момент у нас есть три работника с перинатального центра (врач и две акушерки), которые действительно сейчас имеют положительный результат на COVID-19", - рассказал Чемный.

Однако руководитель Ивано-Франковского областного перинатального центра Юрий Павлушинский сообщил, что у 4 работников центра подтвердили заболевания COVID-19.

Чемный отметил, что врач и анестезиолог контактировали с женщиной. В то же время установить, заразили ли они женщину, или она их, или эти случаи не связаны, невозможно.

Представитель ОГА утверждает, что умершую посещали родственники, однако сестра роженицы Оксана Стасевич отрицает это.

"Я с ней говорила по телефону 19, 20 или 21, я не могу точно сказать дату, она позвонила и сказала, что она сидит в коридоре роддома, потому что в палате, где четыре женщины, у двоих была температура и стерилизуют палату. Тех женщин двух забрали. После них стерилизовали комнату", - рассказала журналистам сестра умершей.

По словам Чемного, ни у какой из четырех женщин, которые были в палате с умершей, экспресс-тест коронавирус не обнаружил, но они продолжают находиться под наблюдением врачей. В то же время у самой роженицы также экспресс-тест коронавирус не подтвердил. Его обнаружил только ПЦР-тест.

Стасевич добавила, что 30 марта ей позвонили врачи и рассказали, что сестра в тяжелом состоянии. Оксана с братом поехали в больницу, они застали ее еще живой.

"Врачи были без одежды, без ничего, никто нам не сказал, что у нее такая страшная болезнь того времени. Вплоть уже когда мы приехали за телом, они сказали, что у нее взяли анализы на коронавирус", - сказала сестра.

Родственники уже купили гроб и планировали забрать тело, но им не разрешили, потому что анализ подтвердил коронавирус.

Как сообщал "Апостроф", родственники женщины из Ивано-Франковска, которая заразившись коронавирусом, родила ребенка, а затем умерла, считают, что она подхватила опасную болезнь в роддоме.

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