Подхватила коронавирус в больнице? Всплыли скандальные данные об умершей роженице

Родственники женщины из Ивано-Франковска, которая заразившись коронавирусом, родила ребенка, а затем умерла, считают, что она подхватила опасную болезнь в роддоме.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Так, ее близкие заявили, что она ездила в Польшу задолго до объявления пандемии – в ноябре 2019 года, а когда попала в роддом, то ее запретили посещать. Там же у нее поднялась температура, появился кашель и затрудненное дыхание. Вскоре очень быстро развилась пневмония, а на следующий день после успешных родов она умерла.

Следует отметить, что ей делали экспресс-тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Позже диагноз COVID-19 у нееподтвердился, и в больнице начали проверять врачей. Главный санитарный врач области призвал закрыть областной роддом, где рожала женщина, на карантин.

Родные женщины утверждают, что у них есть все основания предполагать заражение погибшей именно в больнице.

"100%, что она заразилась там, в больнице. Больше вариантов я не рассматриваю. Врач нам неофициально сказал, что там вирус ходит уже 2 месяца", - говорит сестра Оксана Стасевич.

В данный момент на коронавирус проверяют ребенка погибшей.

Как сообщал "Апостроф", ранее стали известны подробности смерти роженицы в Ивано-Франковске, у которой подтвердили коронавирус. Женщина умерла 30 марта, а днем ранее успела родить здоровую девочку.